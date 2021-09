PILDID ⟩ Hammerbecki koolis mööduvad päevad teaduslaagri lainel

Paide Hammerbecki põhikooli huvijuht Helen Trug tõdes, et Rakett 69 õpihuvilaager on praegusel ajal tihti kõlav sõnapaar. Paljudes Eestimaa paikades toimuvates laagrites pakutakse lastele võimalust osa saada teadusmaailmast ja ennast proovile panna.

Trug ütles, et nende koolis on laagrid toimunud õpetajate Taimi Jürgensteini ja Kairit Wirthi juhtimisel. Kaks põnevat laagripäeva on läbi ja üks esmaspäevase seisuga veel ees.