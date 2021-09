Kõik lastevanemad, kes on kokku puutunud lapsele diagnoosi, puude raskusastme ja rehabilitatsiooniplaanini jõudmisega, teavad, kui raske see protsess on. Bürokraatia on pikk ja keeruline, käima peab paljudes asutustes ja paljude spetsialiste juures alustades perearstist ja lõpetades Rajaleidjaga.