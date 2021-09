Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Nüüd on kindel, et Järvamaa haigla A-korpuse ammu kavandatud juurdeehitis, mis toob maakonda tänapäevased erakorraliste patsientide vastuvõturuumid, tuleb. Projekt on läbi mõeldud, rahastuskokkulepped saavutatud ja ehitaja leitud. Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp sõnas, et EMOle on uusi ruume hädasti tarvis. «Praegu asume kitsal ja läbikäidaval pinnal, mis teeb patsientide vastuvõtu keeruliseks ning võimalikku nakkusohtu arvestades ka nõuetele mittevastavaks,» lausus ta. Haigla Tiigi tänava poolsesse otsa kerkiv juurdeehitis koos peasissekäigu ja kiirabilüüsiga korrastab Müürsepa selgitusel kõiki haigla liikumisteid nii, et töötajad ega erakorralised, plaanilised ja nakkusohuga patsiendid ei puutu enam omavahel kokku. Peaaegu seitse korda suurenev EMO pind lubab Müürsepa hinnangul pakkuda kogukonna inimestele parimat meditsiinilist vastuvõttu ja tagada tänapäevase teeninduse.

* Paide linnapea Priit Värk sai teisipäeva õhtul parteikontorist e-kirja, et Isamaa eestseisus viskas ta erakonnast välja. Peale Värgi heideti parteist välja ka temaga koos valimisliidus Uus Paide kandideerivad Jüri Kaugerand ja Viljar Pennert. Värgile ja tema kaasvõitlejatele heitis eestseisus ette seda, et Isamaa liikmena kandideerivad nad Paide linnas oma valimisliiduga Isamaa vastu. Värk sõnas, et selline otsus talle üllatusena ei tulnud. «On avalikult teada, et olen erakonnas olnud teisitimõtleja. Mul on omad tõekspidamised ning ma ei hakka neid painutama ühegi partei ja veel vähem seederlaste järgi. Selle pärast sai ka Paides loodud sõpradega valimisliit Uus Paide,» selgitas ta.

* Paide linna kaasava eelarve toel valmisid Roosna-Alliku mõisaparki hiljuti madalseiklusrada, tasakaaluliin ja minijõusaal, mille valmimist kohalikud lapsed ja noored pikisilmi ootasid. Nüüd võib neid igal vabal hetkel näha jõu- ja ilunumbreid tegemas, mis näitab, et sellist lõbustus- ja sportimiskohta oli alevikku hädasti tarvis. Paide linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Kert Kaasik ütles, et kuuldavasti oli ehitaja vaevu lindid madalseiklusraja ümbert ära võtnud, kui juba olid lapsed sinna turnima jooksnud. «See näitab, et asi oli oodatud ega jää mingil juhul tulutult seisma,» sõnas ta.

* Veel enne aasta lõppu laseb Paide linnavalitsus remontida linna kehvas seisus kõnnitee Pärnu tänava alguses Väike-Aia ja Tiigi tänava vahelisel lõigul.

* Septembri alguses otsustas valitsus anda kohalikele omavalitsustele täiendavat toetust, et parandada koolide ja lasteaedade õppehoonetes õhu kvaliteeti. Toetusraha jagas valitsus ka kevadel, kuid et selle kasutus ventilatsioonisüsteemi korrastuseks oli soovituslik, kulutasid teiste seas ka Järvamaa omavalitsused raha enamjaolt muule.

* Pime aeg tuleb sageli sama suure üllatusena kui esimene lumesadu, mistõttu on oluline meelde tuletada, et õhtud on tõepoolest pimedaks läinud ning aeg on välja otsida helkur ja rõivaste külge kinnitada. Transpordiameti koduleht vahendab, et kui jalakäija näeb autot juba kaugelt, siis sõidukijuht märkab ilma helkurita jalakäijat alles 30 meetri kauguselt. Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et politseinikud kontrollivad jalakäijatel helkuri olemasolu. Enamasti teevad nad seda igapäevatöö käigus. Eesmärk pole jalakäijaid kiusata, vaid see, et inimesed saaksid pimeda ajal turvaliselt liikuda.

* Paide ja Türi tehisjärve ääres tegutsenud Forus Security rannavalvurite suvi oli kõike muud kui sündmusvaene. Mõlema järve ääres tuli päästa väikelapsed uppumisohust, jageleda purjus inimestega, kutsuda jalaluumurruga suplejale kiirabi ja otsida kaotatud asjadele omanikke.