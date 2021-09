29. septembril kogunes 14-liikmeline ajutine komisjon välja selgitati need kümme objekti, mis lähevad ajavahemikul 10.- 21. oktoober rahvahääletusele.

Hääletamisele lähevad järgmised ettepanekud:

1. Türi teine mänguväljak. Esialgne eelarve 6000 eurot. Idee on rajada mänguväljak Türile Kalevi parki, ujula kõrvale jäävale haljasalale, kus on paar puud, mis annavad varju ka kuumadel suvepäevadel. Mänguväljak oleks mõeldud väikelastele-mudilastele 1-4.a ja sinna sobilikud atraktsioonid - kaanega liivakast, turnimispuud, liuväljad, kiiged nii seljatoega kui ka ilma, tipi ja muidugi pingid, et vanemad saaksid oma lapsi jälgida. Mänguväljak peaks olema ka aiaga ümbritsetud.

2. Välijõulinnaku rajamine Türi ühisgümnaasiumi juurde. Esialgne eelarve 24 000 eurot. Idee on ehitada Tolli metsa, Türi Ühisgümnaasiumi juurde korralik välijõulinnak, mida saaksid kasutada kõik Türi valla elaikud. Kehalise kasvatuse õpetajad saaksid Türi ühisgümnaasiumi õpilastega teha seal erinevaid jõutreeninguid, mis aitaks kaasa õpilaste kehalisele arengule. Lisaks on üheks sihtgrupiks ka Türi linnastaadioni kasutajad ja lapsed, kes osalevad treeningutel. Muidugi ka tervisesportlased ja liikumishuvilised, kes peale jooksu või suusatrenni saaksid veel lisaks harjutusi teha. Välijõulinnakus oleks esindatud jõulinnak, kus saaks kõiki harjutusi teha oma keharaskusega, lisaks venitussein jpm. Jõulinnakut eristaks tavapärastest jõulinnakutest jõumasinad nagu nt kükipress või rinnalt surumise pink. Sarnaseid masinaid on kasutatud ka Kääriku spordikeskuses, kus treenivad maailma tippsportlased.

3. Mänguväljak Kahalasse. Esialgne eelarve 17 050 eurot. Idee on rajada Kahala küla südamesse kaasaegne ning turvaline mänguväljak. Mänguväljak koosneks kahest luittoruga mängukeskusest, kahekohalisest kiigeraamist, liivakastiga mängumajast ja laste piknikulauast. Kahala on väike küla, mis viimaste aastate jooksul saanud nii mõnegi noore pere uueks kodukohaks. Väikesele kohale omaselt pole ka Kahala lastel ja noortel külas palju võimalusi vaba aja sisukaks veetmiseks. Sihtrühmaks on väikesed Kahala elanikud ja naaberkülade lapsed. Mänguväljaku rajamisega saaks muuta laste liikumise värskes õhus aktiivsemaks ja mitmekülgsemaks ning saaks taastada perede kokkusaamise koha mõnusaks ja kvaliteetseks ajaveetmiseks.

4. Kõndijasõbralik Türi linn. Esialgne eelarve 12 000 eurot. Idee on paigaldada Türi linna 20 istepinki. Saunametsa surnuaeda viiva tee äärde 3; Kõrgessaare surnuaeda viiva tee äärde 5 (sh üks ka parkimisplatsi veerde); Türi I ja II bussipeatuse vahele 3; Türi tehisjärve linnapoolsesse äärde 3; Wiedemanni tänava äärde (järveni kõndimiseks) 2; Kungla tänava äärde 2 ja Tallinna tänava äärde 2 pinki.