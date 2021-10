Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupäevast kodupubliku ees peetavat Premium liiga mängu Narva Transiga reklaamib Paide linnameekond kui uue staadioni avamängu. Teisisõnu tähistab klubi sellega teekonna algust, mis muudab senise unistuse nõuetele vastavast jalgpallistaadionist Paides käegakatsutavaks. Kuigi piltlikult öeldes koppa kohe maasse ei lööda, peaks Paide juba kahe aasta pärast olema valmis võõrustama rahvusvahelise kategooria jalgpallimänge ning treenima kohapeal tippjalgpallureid nii Eesti kui välismaa klubidele. Peale selle kerkib Paidesse juba järgmisel aastal mitmeotstarbeline jalgpalli sisehall, mis võimaldab sportlastel teha tasemel treeninguid ka talvisel ajal.

* Paide linnavalitsuse piirkonnajuhist Kulno Kleinist on saamas ASi Väätsa Prügila juhatuse liige. ASi Väätsa Prügila nõukogu liige Rait Pihelgas ütles, et konkurss ettevõtte juhatuse uue liikme leidmiseks on lõpusirgel ja viiest kandidaadist osutus valijate hinnangul parimaks Kulno Klein. «Nõukogu pole veel konkursi tulemust ametlikult kinnitanud ja koguneb seda tegema lähinädalatel, kuid kindel on see, et lepingu sõlmimiseni jõutakse enne, kui 30. novembril lõppeb juhatuse senise liikme Alvar Jullineni leping,» selgitas Rait Pihelgas.

* Kuigi ükski erakond ega kandidaat ei tea praegu, mitu häält ta valimistel saab ja kas üldse pääseb linnavolikokku, siis Paide linnas kandideerivad erakonnad ja valimisliidud on hakanud juba kompama, kellega võiks pärast valimisi koalitsiooni moodustada.

* Eelmise nädala alguses said päästjad äreva väljakutse Eesti tuiksoonelt, Tallinna–Tartu maanteelt. Teates mainiti maantee 62. kilomeetril põlema läinud veoautot. See polnud tänavu esimene Järvamaal aset leidnud autopõleng. Mootorsõidukeid on maakonnas põlema läinud juba vähemalt 12. Nende seas on olnud nii autosid kui ka kombaine, nii väiksemaid kärssamisi kui ka täielikke hävinemisi.

* Üle kaheksa aasta tagasi istus Mari Kirss alustava ettevõtjana Järvamaa töötukassa konsultandi laua ees, et esitada äriplaan. Plaan pälvis heakskiitu ja alustava ettevõtja toetusega lõi noor naine ettevõtte, millest oli unistanud kaua. Kliente jagus ja Mari tegi oma tööd kirega. Ent õigel hetkel jäi tal pidur põhja vajutamata. Tulemus oli läbipõlemine, oma valikutes kahtlema löömine ja painav mõte: kuidas ja kuhu edasi? Praegu on Mari Kirss ise ettevõtluskonsultant, kes aitab teistel alustada soovivatel ettevõtjatel oma unistusteni jõuda. Tema vedada on ka järgmisel nädalal peetav Järvamaa ettevõtluspäev. Isiklikust läbipõlemise kogemusest tulenebki selle päeva peateema «Ettevõtja kui inimene».

* Osa Paide linna poliitikuid soovib valimiste eel teha kannapööret ja Sargvere mõisa müügist maha võtta ning jätta edasi linnale, viidates kohaliku kogukonna huvidele. «Oleme Isamaaga kategooriliselt selle müügi vastu, sest kogukonnale on tegemist olulise objektiga. Ka mõisa üks viimase aja pärleid, Kadi Truusi perekonna loodud kohvik Emmeliine Toidutuba väärib võimalust oma klientuuri kasvatada ning seeläbi mõis kogukonna ja ka laiemalt keskseks kohtumispaigaks muuta. Miks ei võiks sellest kujuneda samasugust üle Eesti tuntud toidukohta nagu Põhjaka mõis? Restoranitoidu tasemelt see kohe kindlasti alla ei jää,» kirjutab oma sotsiaalmeediakontol Isamaa Paide linnavolinik ja Ajakeskuse Wittenstein juht Ants Hiiemaa.

* Tänavusel rahvusvahelisel toiduraiskamise vähendamise päeval keskendus Eesti kodumajapidamiste ja annetajate teadlikkusele, et tuletada meelde: toitu ei anneta mitte ainult kauplused, vaid seda võivad teha ka tavainimesed. Uuel veebilehel toiduannetamine.ee on maakondade kaupa kirjas, kellele saab lähiümbruskonnas toitu annetada. Enamikus maakondades vahendab toiduannetust toidupanga kohalik esindus või Eesti lasterikaste perede liidu organisatsioon. Mõnes maakonnas saab üle jäävat toidu anda päästearmeele. Järvamaal on võimalik toitu viia toidupanga esindusse ja MTÜle Järvamaa Lasterikkad.