Imavere üürimajas ilmneb ridamisi puudusi

Imavere uue üürimaja elanikud kurdavad, et elu pole sugugi nii muretu, kui võiks arvata. Probleeme on nii jahedate põrandate, kehva veesurve kui muuga. Järva vallavalitsus ja maja ehitanud ettevõte ütlevad, et üürimaja probleemidega on tegeldud korrapäraselt.