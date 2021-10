Töökeskuse nobenäpud täidaksid tellimusi, ent materjali napib

Vanu ajalehti kulub töökeskuses palju, sest neist valmistatakse korve ja kandikuid, aga pappi läheb tarvis korvipõhjade tegemiseks. Eri mõõdus korvid ja kandikud on väga populaarsed. Kello ütlust mööda lasevadki paljud inimesed hoiukorve valmistada just endale sobiliku mõõdu järgi. Ent suvehooajal läksid töökeskuses müügiks kandikud, mis Kello hinnangul sobivad aiapidude tarbeks. Väga menukad on töökeskuses valmivate esemete hulgas kangastelgedel kootud kilevaibad. Neil on ka massaažiefekt ja vaipu on lihtne hooldada. Väga on oodatud vatiin, millega täita öökulli­kujulisi kaisupatju. «Türil on päris mitu õmblusettevõtet, ehk jääb seal midagi üle,» avaldas Kello lootust.