Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Põhjakale restorani lähinaabrusse viinaköögihoone rajamiseks. Põhjaka Viinaköögi OÜ juhatuse liige ja Põhjaka restorani üks omanikest, Ott Tomik, ütles, et uue tootmishoone ehitus on eesmärk, mille poole 2014. aastal restorani kõrvale asutatud alkohoolseid jooke tootev ettevõte liigub samm-sammult. «Kui ei unista, ei hakka ka kunagi midagi juhtuma. Kohtusime vahvate arhitektidega, kellega koos hakkas mõte liikuma. Praegu on viinaköögi tootmispool Peetris, aga turunduslikult on parem, kui viinaköök asuks restoraniga kompaktselt ühes kohas,» selgitas Tomik.

* Kui kooliaasta algul olid Järvamaa pere- ja lastearstide lootused suured, et kohe-kohe algab õpilaste laiem vaktsineerimine, siis kuu aega hiljem näitavad arvud, et koroona kaitseks süsti saanud 12–18aastaste ringi lisandus kõigest 89 õpilast. Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et kooliaasta algul selgitasid õppeasutused välja, kui paljud õpilased on vaktsineeritud, koroonaviiruse läbi põdenud või vaktsineerimata. «Sealjuures oli kõigil mittevaktsineerituil võimalus oma soovist end vaktsineerida koolile teada anda ning kooliõde korraldas süstimise ära. Mitte küll koolis, kuid ta leidis selleks lihtsaima tee perearstikeskuste kaudu,» lausus ta. Kivisoo teada polnud nende koolis vaktsineerimisest huvitatuid kuigi palju.

* Mõne aasta eest Paide linnalt Pärnu 56 maja ostnud Acto Consult selleks sügiseks ja talveks hoonele sooja enam sisse ei lase, kuid säilitab maja praeguse seisu seni, kuni hoonele leitakse ostja. Senised üürnikud, kes valdavalt tegelesid iluteenuste osutamisega, said ettevõtte otsusest suve lõpul teada ja neil on olnud aega uut üüripinda leida. Kuna maja oli niikuinii ainult osaliselt üürnikest hõivatud, tulnuks suuremat osa hoonest tühja kütta ja sellel pole majanduslikult mõtet.

* Teisipäeval tähistatud õpetajate päev tõi üle Eesti koolidesse põnevust. Tavakohaselt võtsid õpilased õpetajatelt ameti üle ja haridustöötajad said veeta oma päeva harjumuspärasest teistmoodi. Piduliku päeva puhul korraldatud tänuüritustel jagati tublidele õpetajatele tunnustust. Nii oli see teisi­päeva õhtul ka Türi kultuurikeskuses, kus selgusid tänavused hariduspreemiate saajad.

* Võiks ju arvata, et koroonakriis tõmbas inimeste õpihimule pidurit ja kahandas õpivõimalused pea olematuks, aga ei. Täna tunnustatakse Paides täiskasvanud õppija nädala ajal Järvamaa tublimaid õppijaid, koolitajaid, õpitegusid ja õppijasõbralikemaid töökohti. Nagu selgub, pole silmapaistvaid kandidaate esitatud sugugi vähe. Aasta õppija Ülle Leesmaa ütles, et õppima ajendas teda isiklik läbielamine ja vajadus leida senisest teistsugune töö. «2017 oli mul väga ränk läbipõlemine, millest taastusin kuus kuud ja asusin tööle sotsiaalkindlustusametisse. 2019. aasta sügisel lahkusin ka sealt tervislikel põhjustel. Olukord oli kujunenud selliseks, et tervis ei võimaldanud mul enam töötada nii suure vastutuse ja töökoormusega ametikohtadel, kui olin töötanud 20 aastat. Olin töötu,» meenutas ta.

* Järvamaa ühistranspordi keskus kuulutas välja konkursi uue tegevjuhi leidmiseks, sest senine juht Harri Lepamets on otsustanud jääda pensionile. Harri Lepamets on JÜTKi juhtinud selle asutamisest peale, see on 2000. aasta 1. novembrist, kui Järvamaa omavalitsused kasutasid seadusse lisatud võimalust esimesena ära ja võtsid maavalitsuselt maakonna bussiliinde korralduse enda kätte. JÜTKi juhatuse liige Priit Värk ütles, et Lepametsal oli tõsine plaan amet maha panna juba suvel, kuid nõukogu keelitas teda jätkama, sest liinihanked olid pooleli ja liinihanke vaidlus lõpuni vaidlemata.