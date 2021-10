Viis soovitust ohutuks hääletamiseks valimisnädalal

Riigi valimisteenistus palub kodanikukohust täites arvestada nende viie põhimõttega, et hoida iseenda ja teiste tervist.

1. Kanna valimisjaoskonnas maski.

Hääletamine toimub siseruumides. Suu ja nina katmine takistab bakterite ja viiruste edasi levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, võivad bakterid ja viirused jõuda teiste inimesteni ja levida esemetelt, mida katsud. Mask peab olema korralikult näo ees, nii et suu ja nina on kaetud.

2. Hoia teiste valimisjaoskonda tulnud valijatega vahet.

Hääletamisruumis käib palju inimesi. COVID-19 tõendit sisenejatelt ei nõuta. Vahe hoidmine võõrastega ja kärme tegutsemine hääletamisruumis vähendab võimalust nakatuda.

3. Desinfitseeri jaoskonda tulles käsi.

Käte pesemine ja desinfitseerimine takistab bakterite ja viiruste edasi levimist. Viirus võib levida ka esemetelt, mida on katsunud nakatunud isik. Seepärast desinfitseerivad ka valimisjaoskondade töötajad mitu korda päevas hääletamisruumide pindu. Kõik jaoskonnad on varustatud isikukaitsevahenditega.

4. Käi võimalusel valimas enne valimispäeva.

Oma hääle andmiseks on aega terve nädal. Eelhääletamise perioodil esmaspäevast laupäevani saab hääletamas käia nii jaoskonnas kui ka e-hääletada. Sellest aastast ei ole valija enam seotud ühe, elukohajärgse valimisjaoskonnaga. Hääletamiseks saab valida ükskõik millise oma vallas või linnas avatud jaoskonna, Tallinna puhul ükskõik millise oma linnaosa valimisjaoskonna.

5. Haigena või lähikontaktsena püsi kodus.

Sellisel juhul on hääletamiseks kolm võimalust:

Esiteks e-hääletamine. Seda saab teha alates esmaspäeva hommikust kell 9 kuni laupäeva õhtuni kell 20. E-hääletamiseks on vaja turvalist internetiühendusega arvutit, ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID-d. E-hääletamise rakenduse saab alla laadida veebilehelt valimised.ee, kus see avaldatakse vahetult enne hääletamise algust. Teine võimalus on tellida hääletamiskast endale koju. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus kas kirjalikult või telefoni teel. Omavalitsus võtab neid taotlusi kirjalikult vastu juba praegu ning valimisnädala reede hommikust kuni pühapäeva pärastlõunani ka telefoni teel.

3) Kolmas võimalus on hääletada oma asukohas – see tähendab, et valija viibib oma kodust ja valimisringkonnast eemal. Näiteks ka haiglas ja hoolekandeasutuses hääletamine on asukohas hääletamine. Oma asukohta saab valimiskasti tellida valimisnädala esmaspäevast neljapäevani. Selleks tuleb võtta ühendust kohaliku omavalitsusega.