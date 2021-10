Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paidelane Kersti Jõemets tuli Paide muusika- ja teatrimajja juba hommikul, et esimesel võimalusel kodanikukohust täita. Saades teada, et hääletus algab alles keskpäeval, tegi ta linna peal aega parajaks ja oli kell 12 uuesti platsis. Jõemets ütles, et ta pole varem valimas käinud, kuid seekord kandideerib üks tuttav inimene ja just temale ta oma hääle anda tahtiski. Jõemets on jälginud ka valimisreklaame ja kuulanud poliitikute lubadusi, kuid neist ta ennast häirida ei lasknud, sest oli kohe kindel, et tema hääl läheb ikka tuttavale inimesele.

* Alanud nädalal jagatakse hääli kohalike omavalitsuste volikogudesse pürgijatele ja kuni pühapäevani ongi nemad tähelepanu keskpunktis. Ent Türi valla elanike hääli läheb tarvis ka tuleva nädala jooksul, sest kaalul on kaasavast eelarvest raha taotlevate projektide tulevik. Sel korral on hääletusel kümme projekti, neist mitu tahab edendada liikumist. Poolthääli ootab näiteks Türi ühisgümnaasiumi juurde kavandatav rododendronipeenar ja tehisjärveäärne rannakohvik. Kaasa­vasse eelarvesse on projekte esitatud rohkem kui 160 000 euro ulatuses.

* Pühapäeval kutsus Kirna mõis vabatahtlikke appi mõisaparki lillesibulaid istutama. Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütles, et sügistalgutele registreeris end 23 inimest ja nad kõik tulid ka kohale. Lisaks oli ühes võetud paar last. 2022. aastal on tulemas kolmas Kirna mõisa lillekevad. Org sõnas, et igal aastal läheb töö süsteemsemaks ja lisandub ka istutusalasid. «Tõsi, esimesel aastal istutasime ju 200 000 lillesibulat, kuid tegime seda suhteliselt suvaliselt – kõik lagedad platsid lilli täis ehk külvasime maha lillepõllu,» lausus ta. «Sel sügisel on meil lillesibulaid 30 000 – 35 000, kuid lisaks tulpidele tulevad juurde ka teised ­sibullilled.»

* Järgmisel esmaspäeval sõidab Eesti 12 õppeasutuse ühispingutusel loodud päikeseauto Solaride meeskond Aafrika põhjarannikule võistlusele Solar Challenge Morocco, kus nende loodud masin peab ennast viie päeva jooksul 2500 kilomeetrit kõrbeteid läbides näitama. 24. septembril valmis saanud ja Tartus Ahhaa keskuses esitletud päikese jõul liikuv sõiduk näeb välja nagu porgandiks kutsutud Elroni rongi väike vend. Selle loomise juures olid ka Järvamaa noored. Öö enne esitlust oli Paide neiu Marilin Tumanski üks nendest, kes kruvis päikeseautole külge viimaseid detaile.