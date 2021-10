Operatsioonisaal. Pilt on illustratiivne. FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees/

Tervise arengu instituudi (TAI) avaldatud 2020. aasta kirurgiliste protseduuride statistikast nähtub, et nende arv on eelmisel aastal vähenenud. Seda on mõjutanud peamiselt COVID-19 pandeemia, mistõttu lükkusid edasi plaanilist ravi vajavad protseduurid.