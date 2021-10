Sajad firmad jätsid pandeemia ajal tuleohutusõppused tegemata

Ligi 3500 aruandekohuslasest ettevõtet ja asutust pidid 31. märtsiks esitama päästeametile tuleohutuse enesekontrolli aruande, milles küsiti muuhulgas kas ehitises on läbi viidud õppus tulekahju korral tegutsemise ja evakuatsiooni kohta. Pea 10 protsenti aruande esitajatest ehk ligi 300 aruandekohuslast tunnistasid, et õppused on läbi viimata.

Päästeameti ohutusjärelvalve osakonna eksperdi Heidi Mõttuse sõnul toodi peamiseks põhjenduseks Covidist tulenevad piiranguid. Mõttuse sõnul tuleb andmetesse suhtuda ka teatud ettevaatusega. “Võib juhtuda, et on vastatud, et jah, on läbi viidud ja pandud juurde 2019. aasta kuupäev, millele siis üldjuhul inspektor juhib tähelepanu, et õppus tuleks korraldada kord aastas,” selgitab Mõttus.