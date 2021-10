Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsus ja Türi vallavalitsus kinnitasid eile ASi Väätsa Prügila aktsiate müügi. Enamusosalus läheb suurele prügifirmale, kes pakkus alghinnast üle miljoni euro rohkem. 2018. aasta märtsis avalikustas Järva Teataja, et kolmele Järvamaa omavalitsusele kuuluva ASi Väätsa Prügila varad on kavas müüa Eesti ühe suurima jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells tütarettevõttele OÜ R-S Valdus. Kui tavaliselt müüvad omavalitsused või neile kuuluvad firmad oma vara enampakkumise teel, siis seekord otsustasid prügila juhid sellest tavast loobuda. Väätsa prügila nõukogu esimees Raivo Pink keeldus toona täpsustamast isegi seda, mis hinnaga ettevõtte varad müüki lähevad. Järva Teatajale on vihjatud, et müügihind olnuks miljon eurot.

* Järva valla Pällastvere kandi mesinik Raivo Soo ei tea enam, mida ette võtta, sest sel suvel ja sügisel on tal tulnud karudele ohverdada ligi 40 mesitaru. Lõppu ei paista laastamisele tulevat – julgeks läinud metsloomadest on saanud tema koduhoovil lausa igaöised külalised. Kõige suuremat hävitustööd tehti Soo mesitarude kallal hiljaaegu ühel metsalagendikul, kus oli korraga ära lõhutud ja laiali tambitud paarkümmend taru. Need tarud, mis Soo kuritööpaigast kodu juurde varjule tõi, pole samuti jäänud puutumata. «Käis karu öösel vastu laupäeva ja käis ka pühapäeva öösel vastu esmaspäeva. Kahjusid Järvamaal kaardistamas käiv Uno Treier on minu juures varsti igapäevakülaline. Lihtsam oleks talle juba siiakanti majutus vaadata, et ta nii palju sõitma ei peaks,» lausus ta naljatades.

* Arheoloogide selgitusel on kaevamised Paide ehitusalustel tänavatel lõpusirgel ning jäänud on läbi uurida viimased paar meetrit Pärnu ja Suur-Aia tänava nurgal, kust tuli välja eestiaegset munakivisillutist ja paeplaate. Pikal tänaval on kaevamised lõppenud, kuid vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitusel tuleb üksikuid lõike kaevata veel Parkali, Vahe ja Põik tänavas. Arheoloog Ants Kraut on seda meelt, et ilmselt enam üllatusi ei tule. «Kui üldistavalt rääkida, siis kaevamiste suurim väärtus on vallikraavi tuvastamine ning Vainu ja Suur-Aia tänava nurgalt nähtavale tulnud hoone vundament,» selgitas ta.

* Teisipäeva hommikul teatas Järvamaa haiglas koroonaosakonna tööd juhtiv arst ja Reformierakonna Türi vallavanema kandidaat Maarja Brause, et on haigestunud koroonasse. Maarja Brause ütles, et kui arvestada töökohta eesliinil, siis eeldaksid kindlasti kõik, et ta nakatus tööpostil, kuid nii see polnud. «Koroonaosakonnas kanname ikkagi kaitsevarustust ja sellega on nakatumisvõimalus viidud miinimumini,» sõnas ta. Brause ütlust mööda on tõenäolisem nakatumise allikas tema lasteaias käiv laps, kes oli enne tema haigestumist juba viis päeva väga tugevalt köhinud.

* Teisipäeval sõlmis Paide linnavalitsus notari juures Sargvere mõisa müügilepingu OÜga Sargvere Mõis. Majesteetlik 1760ndatel ehitatud barokne mõisahäärber vahetas omanikku 171 133 euro eest. Viimastel nädalatel on Sargvere mõisa müüki teravalt kritiseerinud Isamaa poliitikud eesotsas Ajakeskuse Wittenstein juhi Ants Hiiemaaga, kes heidab linnavalitsusele ette kogukonna kaasamata jätmist ja ilmutab umbusku uue omaniku kavatsuste suhtes. Teisipäeval Sargvere mõisa omandanud OÜ Sargvere Mõis juhatuse liige Priit Loime ütles, et raske on viimaste nädalate läbielatud emotsioone lühidalt kokku võtta. «Meil on õigus oma privaatsusele ja vaevalt teilegi meeldiks, kui kogu maakond teie teeserviisi kohta aru pärib. Valejuttude vältimiseks palume küsida meilt otse ja kindlasti jagame infot,» lausus ta. Loime lisas, et on juba kogukonna esindajale kohtumissoovist teada andnud, et murekohad ära kuulata ja ühiselt lahendusi leida.

* Türi vallas asuva Laupa kooli ees lehvib eelmise aasta kevadest mastis rohelipp, mis annab tunnistust sellest, et haridusasutus tähtsustab keskkonda ja selle heaolu. Eelmisel nädalal võis õpetaja Anneli Paas jälle ühe kokkuvõtte teha. Nimelt käivitus üsna õppeaasta alguses koolis vanapaberi korjamise kampaania. Et eelmisel kahel õppeaastal oli koroona sellele ettevõtmisele kriipsu peale tõmmanud, võetigi seekord nõuks, et kui olukord vähegi võimaldab, viia kogumiskampaania läbi kohe sügisel.