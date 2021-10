"Uuringud on näidanud, et distantsõpe ei sobinud umbes ühele kolmandikule õppijatest, seega on õppimise ja õpimotivatsiooni teadlik toetamine lapsevanema poolt oluline," tõdes haridus- ja teadusminister Liina Kersna. "Teadlik lapsevanem suudab märgata juba varajasi vaimse tervise probleemide ilminguid ning oskuslikult sekkuda. Omalt poolt teeme kõik selleks, et lapsevanemad oskaksid oma lapsi kuulata ja vajadusel aidata."

"Rahvaülikoolide tänased kogemused lapsevanematele suunatud teemadega kinnitavad, et vajadus selliste koolituste järgi on tõesti suur. Paljud grupid on juba täitunud, teised täituvad kiiresti. Nii mõneski kodukohas on see esmakordne võimalus valida nii erinevate lapsevanematele suunatud teemade vahel. Meil on hea meel, et saame olulises küsimuses oma üle-eestilise võrgustikuga õla alla panna," kinnitab Eesti Rahvaülikoolide Liidu juhatuse liige Ingrid Leinus.