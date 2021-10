Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kunagi viiendas või kuuendas klassis kirjutas Kabalast pärit Reinika Tatter kirjandi, kus pani kirja unistuse sõita rekajuhina Hispaaniasse. «1990ndatel olid piirid veel kinni ja reisida raske. Lapsepõlves elas meist kaks maja edasi naaber, kes oli rekamees ja rääkis, kuidas ta käis Hispaanias. See tundus nii vägev. Minu vanemad olid siis tavalised maainimesed ja neil polnud raha reisida, aga rekajuht sai sõita, kuhu tahtis ja see pani unistama,» meenutab ta. Tatter lisab, et ta ei mõelnud sellele ju kogu aeg. «Uuesti tuli asi pähe, siis, kui mõni aasta tagasi sai siiber organiseerimisest ja juhtimisest ning ma ei tahtnud enam sel viisil jätkata, vaid otsisin hoopis lihtsamaid võimalusi,» ütleb ta ja loetleb oma ameteid: Kabala rahvamaja juhataja, kaitseliidu noortejuht ja Circle K teenindusjaama juhataja. End töötuna arvele võttes meenus Tatterile lapsepõlveunistus ja ta tegi avalduse õppida ümber kutseliseks autojuhiks. Reelika Tatter töötab Tallinna Ülemistel transpordiettevõttes EstFin logistikuna. Tööl tuli jutuks, et partnerfirmas läks juht isapuhkusele ja vaja on kedagi asemele, sest uus sõit kohe ees. «Kolmapäeval sain juhiloa kätte ja järgmisel teisipäeval istusin rooli. Teadsin vaid, et tee viib Hispaaniasse. Kui koolisõidud kõrvale jätta, polnud ma rekaga meetritki sõitnud,» meenutab Reelika Tatter 28. septembril pea ees hüppamist kaugsõidu­auto rooli.