Järva valla valijad eelistavad parteidele inimesi

Järva Teatajaga vestelnud valijad selgitasid, et erakondadele nad suurt tähelepanu ei pööra, vaid on otsinud kandidaatide seast inimese, keda usaldavad, ja hääletasid tema poolt. Enamik tunnistas, et valimisprogrammidele ja lubadustele nad samuti suurt tähelepanu ei pööra, sest pole kindlad, et kõik lubadused ellu viiakse.