ERGO sõidukikindlustuse portfelli juhi Kaido Naaritsa sõnul on 2021. aasta esimese üheksa kuuga registreeritud 2360 ERGO autoabi juhtumit, mis on võrdväärne varasema aasta jooksul kokku registreeritud juhtumitega. Kui talvekuud olid ERGO autoabile väga töörohked karmide ilmastikuolude tõttu, siis suvel kasvas juhtumite hulk plahvatuslikult tänu autoga reisimise populaarsuse tõusule.

„Enim abi vajatakse sõiduki tehnilise rikke korral – ligi 40% juhtumitest, aga tihti tuleb ette ka probleeme auto käivitamisel, liiklusavariisid, katkisi rehve ning palju muud. Samas võib autoabi kutsuda ka juhul, kui näiteks sõidukil on kütus otsa lõppenud. Rõõmuga tõdeme, et meie kasko- ja liikluskindlustuse klientide seas, kellele autoabi teenus on tasuta, on aastate jooksul tekkinud harjumus ja teadmine ka kiirelt abi kutsuda,“ lausub Naarits.

ERGO koostööpartneri, ööpäevaringset hädaabi- ja kahjukäsitlusteenust pakkuva OÜ Roheline Laine tegevjuht Martin Netz kinnitab samuti, et autoabi kasutajate hulk aastatega üha kasvab, kuigi arusaadavalt oli eelmisel aastal olukord võrreldes varasemaga hoopis teine. „2020. aasta märtsis koroonaviiruse esimesese laine ajal autoabi vajajate hulk märgatavalt langes ja ka aasta kokkuvõttes jäi juhtumite arv alla eelnevale, 2019. aastale. Seevastu käesoleva aasta jaanuaris registreerisime tänu keerulistele ilmaoludele kaks korda enam juhtumeid kui aasta tagasi. Ning juhtumite plahvatuslik kasv leidis aset ka suvel – juunist augustini registreerisime 772 juhtumit, samas kui 2019. aastal oli see arv 600. Suur osa inimesi oli juba vaktsineeritud, inimesed ei käinud reisimas enam nii palju lennukiga, vaid kasvas siseturism, sõidud autoga Lätti, Leetu ja mujale Euroopasse. Kõik see on kaasa toonud autoabi juhtumite rekordaasta ning me oleme alles oktoobrikuus,“ selgitab Netz.

Kaido Naaritsa sõnul tingis autoabi järele kasvanud nõudlus ka selle, et teenust tuli klientide veelgi mugavamaks ja kiiremaks muuta. Nii oli ERGO esimene selts Eestis, kes võttis kasutusele digitaalse autoabi teenuse. Tegemist on veebirakendusega, mida lihtne kasutada ja mis ei vaja alla laadimist – lahendus tõstab oluliselt abi kohale jõudmise kiirust, sest asukoha määramine toimub kiirelt, samuti võimaldab see jälgida, kus puksiirauto asub ja kuidas liigub. Kaido Naarits toob võrdluseks, et kui digitaalse autoabi tellimisel läheb keskmiselt 50 sekundit aega puksiiri liikuma hakkamiseni, siis telefoni teel tellides võib see võtta 6 minutit. „See on võrreldav takso tellimisega – kui dispetšerile helistades tuli takso võib-olla poole tunniga, siis täna läbi rakenduse tellides võib auto kohal olla juba mõne minutiga,“ lisab Naarits.

Martin Netz ütleb, et digitaalne autoabi on klientide poolt väga hästi vastu võetud: „Tagasisideküsitlustes on inimesed toonud välja positiivse üllatuse ja mõni on öelnud, et nii võikski enamik tellimusi käia - hoiab kokku kõvasti aega ja võimaldab visuaalselt jälgida, millal puksiir või abiauto kohale tuleb.“