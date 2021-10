“Kampaania raames ei pea inimene kartma, et tema suhtes menetlust alustatakse, küll saab ta endale puhta südametunnistusi ja teadmise, et elamises ei ole ebaseaduslikke ja ohtlikke esemeid,” selgitas Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd.

Söörd avaldas, et oktoobri keskpaiga seisuga pole antud kampaania raames neile toodud veel midagi. “Tavaliselt tulevad sellised esemed välja suuremate koristustalgute ja renoveerimistööde käigus,” teadis ta öelda. “Isegi kui inimene ise arvab, et leitud relv on visuaalselt vaadates töökõlbmatu, siis siiski parem karta kui kahetseda ning mõistlik oleks siiski anda sellest teada ja kutsuda spetsialistid kohale.”