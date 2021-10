Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Sotsiaaldemokraatlik erakond ei läinud seekord Järvamaal üheski omavalitsuses oma nimekirjaga välja, siis võivad just nemad olla siin suurimad võitjad. Paides on linnapeaks tõusmas valimisliidu Paide – Inimeste Linn esinumbrist sotsiaaldemokraat Siret Pihelgas. Türil on vallavanema koht käeulatuses sotsiaaldemokraadil Lauri Läänemetsal, kes vedas valimisliitu Tulevikuvald Türi. Läänemets sai Järvamaal ka kõige suurema häältesaagi: tema poolt hääletas 590 Türi valla elanikku.

* Järva vallas sai ennast valimisvõitjaks kuulutada Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ekrelased said volikogus viis kohta nagu Keskerakondki, kuid toetus oli mõne hääle jagu suurem. Esmaspäevase seisuga tundub, et pikema kõrre tõmbab seekord siiski Keskerakond, kes on juba aru pidamas Reformierakonna ja Isamaaga. Neil kolmel erakonnal on 21 kohaga volikogus 12 häält. Ka Järva vallas ei taha keegi veel avalikult koalitsiooni jõujoontest rääkida. Kui kolm erakonda suudavad koalitsiooni moodustada, siis pakutakse, et vallavanemaks saab keskerakondlane Toomas Tammik, volikogu esimeheks Rait Pihelgas Reformierakonnast ja Isamaast võiks abivallavanemana jätkata Tiina Oraste.

* Paide erakondade ja valimisliitude linnapeakandidaadid ei teinud keegi pühapäeval enam valimisagitatsiooni, vaid veetsid päeva töiselt või siis ilusat ilma nautides. Keskerakonna linnapeakandidaat Kersti Sarapuu ütles, et veetis päeva oma Vodja kodus koos tütar Kätriga. «See oli ema ja tütre kvaliteetpäev. Tegime mõnusa hilise hommikusöögi, siis käisime koos valimas, sest Kätri on ka veel siia sisse kirjutatud,» lausus ta. Koju naasnud, tegi Kätri emale mõnusa spaapäeva. Sarapuu märkis, et tütar tutvustas talle protseduure ja nad mõnulesid koos tükk aega. «Kuna ilm oli imeline, siis tegime pärast seda jalutuskäigu oma valdustes ja vaatasime, kas kõik on ikka kenasti korras,» ütles ta.

* Laupäeval korraldasid Koigi ja Imavere jahtkond ning Järvamaa jahindusklubi suure ühisjahi, kuhu kutsusid teist aastat järjest ka kaitseliidu noorkotkaid ja kodutütreid. Jaht osutus sedavõrd edukaks, et selle käigus kütiti kolm põtra. Koigi jahtkonna esimees Asko Osula ütles, et ühisjahist võttis osa 106 inimest, kellest umbes pooled olid noored ja nende juhendajad ning pooled jahimehed. «Noorte ülesanne oli korraldada ajuliini ja ajada jahimeestele loomad ette,» sõnas ta.

* Paide teater tutvustas laupäeval 23 Paide varivolikogu liiget, kelle hulgas on ka ühe suure erakonna kunagine linnapeakandidaat, koolijuht ja Paide tuntuima ürituse eestvedaja. Varivolikogu kõige noorem liige on 16aastane Ade-Briana Nurk, kes õpib Paide gümnaasiumis. Nurk ütles, et kui Paide muusika- ja teatrimaja direktor postitas Facebooki nimekirja inimestest, kes tema arvates võiksid varivolikokku kandideerida, siis oli seal ka tema nimi. «Siis mõtlesingi, et miks mitte. Ma võiksin varivolikogus olla noorte esindaja,» sõnas ta. Üks põhjus, miks Nurk oli valmis varivolikokku kandideerima, oli seegi, et ta on Paide teatri fänn. «Kui kevadel kesklinnas kõnesid peeti, siis käisin kõiki 33 kõnet kuulamas,» ütles ta. Nurk märkis, et mingil määral kogemusi tal juba on, sest ta kuulub Paide linna noortevolikogusse ja Paide gümnaasiumi õpilasesindusse.