Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Varakevadel Järvamaal Eesti edulugu teinud õpetajad, kes said esimeste haridustöötajatena Astra Zeneca vaktsiini, on nüüd hädas, sest nende kaitsevõime koroonaviiruse vastu on nullilähedaseks kahanenud, kuid tõhustusdoosi küsima minnes on nad sellest ilma jäänud. Koigi kooli direktori Annela Ojaste ütlust mööda pole mingi saladus, et Järvamaa koolide õpetajad haigestuvad riburada koroonasse. «Suurem osa haigestunud õpetajatest on olnud vaktsineeritud, mis annab edasi selge sõnumi, et meie esimestena saadud Astra Zeneca vaktsiin ei kaitse enam nii hästi viiruse eest,» lausus ta. Järvamaa piirkonna vaktsineerimise koordinaator Maire Raidvere ütles, et eelmisel nädalal oli Järvamaa haigla hõivatud gripivaktsiini ja tõhustusdoosi süstimisega meditsiinitöötajatele. Eile oli tal aga hea meel teatada, et 20. oktoobrist alustas Järvamaa haigla tõhustusdoosi manustamist tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatele, kellel on esmasest vaktsineerimiskuurist möödas kuus kuud.