Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Aasta tagasi polnud Järvamaal ühtegi koroonahaiget. Siis hakkas haigeid tasapidi lisanduma ja kuni detsembri keskpaigani oli maakonnas püsivalt paarkümmend haiget. Teise laine kõige mustem aeg jäi maakonnas veebruari keskpaigast märtsi lõpuni, kui suhteliselt püsivalt oli haigeid üle 200. Siis hakkas olukord paranema ja juuni alguseks oli viirus peaaegu taandnud. Graafik näitab, et kolmas laine algas augustis, kus haigete inimeste arv sööstis ühtlases tempos üles. Kui teise laine ajal oli haigeid kõige rohkem 23. märtsil, 252 inimest, siis see rekord purunes eelmisel laupäeval. Eilse seisuga oli maakonnas aktiivseid haigeid 379.

* Järgmisest esmaspäevast karmistuvad koroonapiirangud veelgi. Kui varem sai oma nakkusohutust tõendada ka negatiivse koroonatestiga, siis enam see arvesse ei lähe. Tikupoisi haldusjuht Tanel Teas kurvastas, et seoses valitsuse korraldusega tuleb neil sulgeda ülipopulaarne lastemängunurk. Ta lisas, et mängualade sulgemine oli küll kõigest soovituslik, kuid ettevõte püüab käituda võimalikult vastutustundlikult. Et esmaspäevast tohivad kohapeal sööma jääda üksnes vaktsineeritud inimesed, ennustas Teas, et külastajaid jääb kindlasti vähemaks. Samas on hea see, et vähemasti vaktsineeritud saavad endiselt kohapeal söömise võimalust kasutada. Vaktsineerimata inimesed võivad edaspidi osta toitu kaasa või kasutada Tikupoisi kullerteenust. Teas lisas, et kui piirangud karmistuksid veelgi ja kohapeal söömise variant täiesti ära kaoks, läheks olukord neile üsna raskeks.

* Hilissuvi ja varasügis tõid kaasa müügi järsu suurenemise ka kasutatud autode turul. Uute autode pikad tarneajad on aastaga põhjustanud vähekasutatud autode turul kuni 30protsendise hinnatõusu. Kasutatud autodest on end tühjaks müünud ka Amservi Paide esindus.

* Koigi kool liitus haridusprogrammiga «Ettevõtlik kool», et edendada ettevõtlikku koolikultuuri tervikliku ja süsteemse haridusprogrammi kaudu. Järva maakonnast on programmiga liitunud 16 õppeasutust. Arendusjuht Heidi Uustalu selgitusel aitab programm «Ettevõtlik kool» tuua õppeasutustesse iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. «Õpetajate ülesanne on kaasata lapsi õppe kõigisse etappidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist,» lausus ta. Koigi kooli juht Annela Ojaste sõnas, et õpilane on motiveeritud õppima juhul, kui õpe on talle tähenduslik. «Tänapäeva lapsed ja noored aina küsivad, miks nad peavad seda või teist teadma, oskama, õppima. Uute teadmiste ja oskuste sidumine igapäevaeluga näitab nende praktilist väärtust,» lausus ta.

* Paide Hillar Hanssoo põhikool pälvis kolmapäeval Euroopa Komisjonilt tunnustuse uuenduslike õpetusviiside eest. Kooli direktori Kersti Kivisoo ütlust mööda liigub kogu Euroopa koolisüsteem uudsete õpetusviiside poole. Kui pandeemia kooliõpilased koju jääma sundis, sai kiiresti ja valusalt selgeks, et digilahendused ja uuenduslikud õpetusviisid tuleb teha koolielu igapäevaosaks. Erilise tähelepanu alla sattusid õpetajad, kes pidid leidma lahendusi selleks, et õpilased koolitöös maha ei jääks.

* Järvamaa omavalitsustest jõudsid koalitsiooniläbirääkimistega esimesena lõpule Järva valla poliitikud. Keskerakonna, Reformierakonna ja Isamaa esindajad allkirjastasid koalitsioonilepingu neljapäeva õhtul. Poliitiliste ametikohtade suhtes jõudsid kolm erakonda kokkuleppele nii, et vallavanema koht läheb Keskerakonnale, volikogu esimehe koht Reformierakonnale ning üks abivallavanema koht Isamaale ja teine Keskerakonnale.

* 1948. aastal veeres Paide masinatehase väravast välja esimene nõukogudeaegne teehöövel V1, mida toodeti 112 masinat. Aastavahetusest nokitsetakse Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha töökojas viimistleda legendaarse seeria 123. höövlit. See masin saab hääled sisse 75 aastat pärast esimese analoogi liinilt maha sõitmist ehk 2023. aasta kevadeks. Eelmisel reedel oli võimalik sünnimaakonda toodud höövlit näha ja katsuda Säreveres hooldeautojuhtide ja teemeistrite kutsemeisterlikkuse võistlusel.