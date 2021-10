Kolm Järvamaa kooli pälvivad Ettevõtliku Kooli baastaseme kvaliteedimärgised

“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitab Järvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Reelika Lepik.

Roosna- Alliku põhikooli direktor Riina Hiob usub, et Ettevõtliku kooli programmi toel kasvavad õpilastest hakkajad, julged, mõtlevad ja hoolivad inimesed. “Ettevõtliku õppe tegevused rikastavad meie koolielu, lähtudes standardist oleme mõtestanud oma tegevusi süsteemsemalt. See annab võimaluse paremini läbi mõelda ja analüüsida meie kooli tegevusi,” lisab Hiob.

Ambla-Aravete Kooli direktori Madli Põdra sõnul on Ettevõtliku Kooli programmi tööriistad toetanud kooli hetkeolukorra kaardistamisel ja aidanud lahti mõtestada oma tugevad ja nõrgad küljed,et seada uued sihid tulevikuks.

Järva-Jaani Gümnaasiumi direktori Raigo Prantsi sõnul on ettevõtlik õpe oluline, kuna see võimaldab kujundada ainelisi õpitulemusi, üldpädevusi ning vaadata nende realiseerumist õppeaine välises kontekstis. “Standard on süstematiseeritud tööriist, mis võimaldab adekvaatselt hinnata eelnevalt kirjeldatud eesmärgi saavutamist,” lisab ta.