Viiruselaine jättis pansionaadi töötajatest peaaegu tühjaks

Paide pansionaat on haigestunud töötajate tõttu sattunud keerulisse olukorda, mistõttu on vabatahtlike abi selles majas väga oodatud. FOTO: Dmitri Kotjuh

Koroonaviirus on jõudsalt räsinud Paide pansionaati, kus suur osa töötajatest on haigestunud ja praegu tuleb läbi ajada üksnes käputäie inimestega. Seetõttu on pansionaat, kus on üle 70 kliendi, olukorras, et omal jõul enam hakkama ei saa ja igasugune vabatahtlike abi on kiiresti oodatud.