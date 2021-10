Järgmine avatud talude päev toimus 23. ja 24. juulil

„Eestimaa suvi on ürituste poolest rikas ning suursündmuste – nagu seda on avatud talude päev – õnnestumiseks tuleb nende korraldamisel arvestada nii osaliste võimaluste kui ka teiste mõjutavate teguritega. Avatud talude päeva toimumisaja paikapanek sõltus Lõuna-Eesti teedel sõidetava autoralli maailmameistrivõistluste etapi toimumisest, kuna Rally Estoniaga kaasnevad teede sulgemised ja liikumispiirangud mõjutavad ka juurdepääsu sealse piirkonna taludele. Nüüdseks on selge, et 2022. aastal saavad talud külastajatele oma uksed avada 23.–24. juulil,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse.