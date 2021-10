Kallas ütles riigikogu ees tehtud poliitilises avalduses, et koroonaviiruse leviku olukord Eestis on taas erakordselt kriitiline. "Kui esimeses kahes laines vajasid kõige suuremat kaitset eakad, siis nüüd vajavad kaitset eeskätt need inimesed, kes on vaktsineerimata. COVIDisse nakatunud vaktsineerimata inimesed on nakkavamad kui vaktsineeritud, nad põevad raskemalt ning satuvad suurema tõenäosusega ja kauemaks haiglasse. Haiglates on meil peamiselt vaktsineerimata inimesed," lausus ta.

Kallas nentis, et kui haiglatesse jõuab järjest enam COVID-19 haigeid, siis tuleb sulgeda teisi erialasid. "Valikud on karmid – esmalt jäetakse ära plaanilised operatsioonid, näiteks valutavad puusad, liigesed, ka südameoperatsioonid lükatakse edasi. Need inimesed ei saa oma haigusi valida ja vajavad ravi. COVIDi haiged saavad kaitsta end vaktsineerimise läbi, et nad seda haigust nii raskelt ei põeks ja haiglasse ei satuks," ütles ta.

Kallase sõnul on Eesti meditsiinisüsteemil praegu raske aeg, mille ületamiseks vajavad nad toetust ja töörahu. "Riigikogus valitseb üldiselt konsensus näiteks riigikaitse küsimustes: keegi meist ei vaidlusta, et Eesti iseseisvuse säilitamiseks vajame liikmesust NATOs ja kaitseinvesteeringuid. Ma väga palun, et leiaksime samasuguse konsensuse ka meditsiinisüsteemi toetamise küsimuses. Et keegi meist ei demoniseeriks, ründaks või ähvardaks Eesti inimeste tervise kaitsmisel viimast välja panevaid meditsiinitöötajaid. Jõudu teile, Eesti arstid ja õed," ütles ta.

Kallas rääkis oma avalduses ka täna kehtima hakanud kontrollimeetmetest, millega muutus rangemaks maskikandmise kohustus ning mille järgi saavad kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või läbipõdenud täiskasvanud. Samas nentis ta, et valitsus peab olema valmis ka järgmisteks sammudeks, sest täna saavad positiivse testitulemuse inimesed, kes nakatusid enne piirangute kehtestamist, ning haiglasse jõuavad raskemini haigestunud nädal või kaks pärast haigeks jäämist.

"Meenutan siiski, et ka kevadise laine harjal oli neid, kes nõudsid ülikarme piiranguid ja eriolukorda. Tagantjärele vaadates tegime siiski õigesti, et võrdlemisi liberaalsete piirangute juurde jäime," ütles Kallas.

Kallas rõhutas kehtivatest reeglitest kinni pidamise olulisust, et saaksime hoida ühiskonna võimalikult lahti ning aidata haiglatel aidata kõiki, mitte ainult COVID-19 haigeid. "Kui otsus mitte vaktsineerida on teie lõplik valik, siis palun hoidke ennast eriti hoolikalt ja vältige igasuguseid kontakte, kuni viiruse levik on taas langusesse pööranud," ütles ta.