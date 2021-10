Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Puude mahavõtt teeb rohelust armastavas Eestis alati muret. Kui kusagil võetakse suuremat sorti puudelangetus ette, on sageli riid majas ja inimesed on valmis end isegi puude külge aheldama. Koigi kortermajade vahel läks asi teisiti. Ajahambast puretud puudesalu raiuti maha elanike heakskiidul ja ametnike loal.

* Eelmisel nädalal silmas Järva-Jaani päevakeskuse juhataja Ines Kurvits Jalgsema kandis metsateel koeraga jalutades kraavis esmalt valgeid lauajuppe. Lähemalt uurides selgus, et peale valgeks värvitud laudade oli seal veel hulk muudki. Leitut veel lähemalt uudistades võis kokkuvõtlikult öelda, et keegi on esmalt tühjaks kraaminud kas garaaži või töötoa ja seejärel riidekapi ning leidnud, et metsateeäärne kraav on kõike seda ladustada parim paik. «Seal oli kõike, eelkõige igasuguseid tööriistu, nagu haamrid, kruvikeerajad, saag, mutrid-poldid, kaablid, mutrivõtmed, viilid, peitlid,» lausus Kurvits.

* Paide Wittensteini põgenemistoa osalistel on põhjust rõõmustada, sest kauaoodatud kolmas põgenemisruum on viimaks valmis. Uus tuba avab uksed sel reedel. Wittensteini põgenemistoa eestvedajad on Hanna Tedre, Renne Ploom, Sandra Perillus ja Kevin Kinev, kes asusid Järvamaa muuseumi teadusjuhi Ründo Mültsi utsitusel tuba rajama kevadel. Juunis tegi tuba uksed lahti. Seni sai end proovile panna närvekõditavates põgenemismängudes «Ekslev hing» ja «Marionett». Juba algusest peale oli noortel mõte avada ka kolmas mäng, kuid ajanappuse tõttu lükkus toa sisseseadmine edasi. Kogu põgenemistuba on meditsiiniteemaline, sest asub endises haiglahoones. Uus põgenemistuba nimega «Viimne visiit» on samuti meditsiiniteemaline.

* Kolmandasse vooru, mis lõppes 23. augustil, laekus Eesti kultuurkapitalile 2779 taotlust, millega küsiti toetusteks ja stipendiumideks 8,6 miljonit eurot. Taotlustest rahuldati 73 protsenti ning kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalid, toetusprogrammid ja maakondade ekspertgrupid jagasid taotluste alusel ja omal algatusel 4,2 miljonit eurot. Selles voorus kinnitas kultuurkapitali nõukogu ka kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö toetuseks stipendiumid. Kolmandas voorus sai ühe suurima rahatoetuse näiteks Koeru keskkool, kes küsis raha kooli tantsurühmade rahvarõivaste õmblemiseks. Kultuukapital eraldas selleks 25 000 eurot. Türi vibukool pälvis 2000 eurot nelja sportlase osavõtuks täiskasvanute maailmameistrivõistlustest USAs. Maakonna toetusvoorus jagus Järvamaaga seotud projektide hulgas raha muuhulgas ka trükistele.

* Sellist koalitsioonilepingu sõlmimist, nagu teisipäeval oli Türi vallas, pole varem nähtud. Tavaliselt kogunetakse selleks mõnda omavalitsuse esindushoonesse, kus kõik võimuliitu kuuluvad volinikud kinnitavad koalitsioonilepingut oma allkirjaga. Türi vallas otsiti selle piduliku protseduuri korraldamiseks võimalikult eraldatud paika, milleks sobis väikene saareke Väätsa mõisa pargis. Põhjus oli koroonaviiruses, sest peatselt ametisse astuv vallavanem Ele Enn oli nakatunud ja pidi olema eneseisolatsioonis.

* Esmaspäeval sõlmisid valimisliit Paide – Inimeste Linn, Keskerakond ja Reformierakond Paides koalitsioonileppe ning avalikustasid uute linnajuhtide nimed. Ainsana jäi lahtiseks abilinnapea koht, mille pidi täitma Keskerakond. Teisipäeval selgus ka tulevase abilinnapea nimi. Keskerakonna nimekirjas linnavolikokku pääsenud Kersti Sarapuu sõnas, et ettepaneku Paide abilinnapeaks hakata tegi ta mitmele inimesele, kuid teisipäeva hommikul andis selleks oma nõusoleku Karl Jakobson. Sarapuu sõnas, et Paide linna inimestele on Jakobsoni nimi tundmatu, sest pole kohalik, aga et ta tegutseb kinnisvarasektoris, siis on tal teadmisi nii-öelda kõva poole abilinnapea töö tarvis.

* Valimiste järel viis päeva moodustasid valimisliidud Paide – Inimeste Linn ja Uus Paide ning Reformierakond Paides koalitsiooni. Eelmise reede õhtuks valmis neil ka koalitsioonilepe. Nädalavahetusel asusid valimisliit Paide – Inimeste Linn ja Reformierakond pidama läbirääkimisi Keskerakonnaga ja esmaspäeva õhtuks oli valmis uus koalitsioonilepe, mis sai raekojas ka allkirjad. Järgmised neli aastat juhitaksegi Paide linna selle dokumendi alusel. Järva Teataja avalikustab ka varem sõlmitud koalitsioonilepingu, et võrrelda, kuivõrd need teineteisest erinevad.