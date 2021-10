PILDID ⟩ Paide ja Türi vahel teeb tööd suur hulk rasketehnikat

“Tööde maht ise on küll suhteliselt väike aga toimub tiheda liiklusega aladel ehk väga kiiresti need ei suju,” avaldas Transpordiameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi. “Igal juhul on meil eesmärk, et ca kolme nädalaga oleks liiklust otseselt puudutav osa valmis. Alustamine on küll riskantne, sest me ei tea, mis ilm täpselt teeb. Kõige kriitilisemaks tööks, ehk asfalteerimiseks on vaja üks-kaks viisaka ilmaga päeva ning loodame, et need on olemas. Võimalik, et haljastust, liikluskorraldust ja äkki mõnda jalgtee ühendust selle ajaga valmis ei jõua.”