Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Tulevane Türi vallavanem Ele Enn ei tule kusagilt kaugelt, vaid on läbi ja lõhki Järvamaa juurtega inimene. Ta on sündinud ja kasvanud Türi vallas Röa külas ning elab seal praegugi. Seotus Türi ja türilastega on just see, mis andis talle indu ennast uuel ametikohal proovida. Ma ei tunne eriti Ele Ennu (34), nagu ka paljud türilased. «Kes ta on, kust tuleb, mida on teinud?» sosistatakse poejärjekorras. Teatakse, et ta on Paides lasteaia juhataja, aga kust ta järsku poliitikasse kerkis ja mida on elus korda saatnud, seda inimesed eriti ei tea. Olen Ele Ennuga töö tõttu kokku puutunud mõnel PAIde lasteaia üritusel ja tajunud, et ta on õige inimene õiges kohas. Temast õhkuv sõbralikkus, rõõmsameelsus ja avatus sobivad lasteaeda suurepäraselt. Küllap sobib selline olek ka vallajuhti­misse. Oli ju kunagine Paide linnapea Kersti Sarapuugi tore lasteaiajuhataja, kelle valitsemisaja tegi eriliseks just emalik hoolitsus kõigi ja kõige eest.

* Kuigi Järvamaal on koroonaviirus levimas palju hoogsamalt kui enamikus maakondades, siis üldist koolide kaugõppele jätmise plaani omavalitsustel ei ole. Ainsa koolina on esmaspäevast kaugõppel Albu põhikool. Eelmisel nädalal tähistas kool 100 aasta juubelit, mis tipnes laupäeval aktusega, kus koolipere astus üles muusikaliga. Järva abivallavanem Tiina Oraste ütles, et eile hommikuks oli haigestunud kuus õpetajat ja kardetavasti tõi lisa ka eilne päev. «Õpilaste hulgas haigestumine nii suur ei olegi, kuid pole lihtsalt õpetajaid,» sõnas ta. Oraste ütlust mööda on Albu kool kaugõppel kindlasti terve järgmise nädala, eks siis ole näha, kas seda on tarvis pikendada.

* Juba mõnda aega Paide Selverist oma hoolealustele toitu saanud Eesti metsloomaühingu Järvamaa osakond jõudis nüüd paberile pandud koostöölepinguni, mis on teerajaja ka teistes linnades. Nüüd saavad kauplused ära anda realiseerimiskuupäeva ületanud toiduaineid, mis on tervist turgutavatele metsloomadele ja -lindudele meelepärane ninaesine. Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg sõnas, et Paide Selverist saab ta kord nädalas kuni 20 kilogrammi toitu. «See puudutab lihatooteid ning puu- ja köögivilju,» täpsustas ta.

* Nädala teise poole seisuga on Järvamaa haigla koroonaosakonnas täidetud kõik kümme isolatsioonis olevat voodikohta ja teist sama palju patsiente viibib järelravis. Surve teistest haiglatest koroonahaigeid Järvamaale saata ja maakonna hooldekodude üha laienevad kolded ähvardavad aga olukorra peagi kriitiliseks ajada. Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et praegu elavad nad tõesti päev või tund korraga. «Valgust tunneli lõpus ei paista, pigem läheb pimedamaks,» sõnas ta.

* Viis aastat tagasi jõudis Paides Soo tänaval asuv kortermaja laiemalt meediapilti selle tõttu, et sellest nõukaaegsest majast sai remondi käigus moodne päikesepaneelide ja Prantsuse rõdudega neljakorruseline elamu, mis elanike meelest on uhkeim maakonnas. Nüüd on sel majal üks uhkusefaktor juures. Kui paljude kortermajade elanikel on hommikuti võimalus susside sahinal tõtata kondiitri juurde, et kohvi kõrvale karbitäis makroone või suus sulavaid kaneelisaiu tuua? Kui kõik ausalt ära rääkida, siis selle kortermaja keldris pole avatud pagarikoda ega kohvikut. Kuigi maja ümber leviva magusa lõhna tõttu justkui eeldada võiks. Küll on keldrikorrusel ühest ruumist, mille põrandat katsid kunagi koledad pruunid plaadid ning kus hoiti vaipu, rattaid ja muud kraami, saanud hele valgusküllane koht, kus Maie Pihl neid eespool nimetatud hõrgutisi valmistab.