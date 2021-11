„Siin on turvaline" märgisega teavitatakse külastajat, et märki omav turismiteenuse pakkuja on liitunud hea tahte kokkuleppega ja pakub piirkonna külastajale turvalist turismielamust.

Märgisel on kirjas „Järvamaa soovitab – Siin on turvaline" ja selle annab liitunutele Järvamaa Arenduskeskus. "Siin on turvaline" märk lisandub ka www.visitjarva.ee kodulehel selle ettevõte kõikide teenuste juurde. Ka soovija lisab märgise oma digikanalitesse nähtavale kohale, samuti saavad selle kleebisena kasutamiseks kohapeal. Augusti lõpuks on Järvamaalt kinnitanud turvalisust ja liitunud 32 ettevõtjat.