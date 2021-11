Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval alustasid koolid õpilaste testimist. Järvamaal lükkasid paljud koolid selle edasi, kuid oli ka neid õppeasutusi, kes said uue nõudega juba esimesel päeval hakkama. Laupa põhikooli direktor Kaarel Alu­oja oli rahul, et eile hommikul sai koolipere testitud, sest üks laps andiski positiivse proovi. «Tegime temale kohe teise testi ka ja seegi oli positiivne,» sõnas ta. Aluoja selgitas, et seejärel helistati lapsevanemale ja õnneks oli vanemal võimalik kohe lapsele järele tulla. Aluoja ütles, et käis seejärel klassiga vestlemas ja selgitas õpilastele, et tegemist on esialgsete tulemustega ja koolist lahkunud õpilane ei pruugi haige ollagi, kuid see on ettevaatusabinõu. Samas oli Aluoja rahul, et kui see õpilane peakski nakatunud olema, siis said nad kohe koolipäeva hommikul sellele jaole ja viirus koolis edasi ei levinud.