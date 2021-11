Eesti Pangast väljastatava sularaha maht on võrreldes eelmise kvartaliga kasvanud

Kolmandas kvartalis väljastati käibemünte ringlusesse kolme miljoni euro väärtuses ja Eesti Panka tagastati münte 1,4 miljoni väärtuses. Väljastatud müntide arvust üle 40% moodustavad 1- ja 2-sendised mündid, mida inimesed saavad küll vahetusrahana poes tagasi, kuid ise kasutavad harva. Eesti Pank laseb 1- ja 2-sendiseid münte aastas ringlusesse umbes 13 miljonit tükki, millest jõuab keskpanka tagasi ligikaudu 2%. Selle põhjal saab järeldada, et 1- ja 2-sendised mündid raharingluses praktiliselt ei osale. Seetõttu oleks Eesti Panga hinnangul mõistlik võtta poekassades kasutusele ümardamisreeglid. Ümardamisreeglite kasutuselevõtt tähendaks seda, et kauplustes hakatakse sularahaga maksmise korral ümardama ostukorvi lõpphinda lähima 5 sendini ning 1- ja 2-sendiste kasutus väheneks oluliselt. Kaardiga makstes hindu ei ümardata. Seega saab ostja otsustada, kas ümardamine toimub või mitte. Erinevad küsitlused näitavad, et ümardamisreeglite pooldajaid on palju rohkem kui vastaseid. Värske maksekäitumise uuringu kohaselt on ümardamise pooldajaid 54% ja vastaseid 29%. 2021. aasta kevadise eurobaromeetri uuringu järgi on ümardamisreeglite pooldajaid 71% ja vastaseid 22%[1].

Eestis on kasutusel 697 sularahaautomaati, millest 210 on sularaha sissemaksevõimalusega. Sularahaautomaatide arv on aasta-aastalt mõnevõrra vähenenud, kuid vaatamata sellele hindas 47% maksekäitumise uuringus osalenud inimesest, et viimase kolme aasta jooksul ei ole sularaha kättesaadavus muutnud. 13% vastanuist leidis, et see on isegi paranenud, kuid 21% arvas, et sularaha kättesaadavus on halvenenud. Sularahatehinguid saab teha üle leti 29 pangakontoris. Poekassast sularaha väljavõtmise teenus on kättesaadav 660 asukohas üle Eesti. Kokkuvõttes on sularaha väljavõtmise võimalus vähemalt 10 km raadiuses 98,4% Eesti elanikest.