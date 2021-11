Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esialgu koroona vastu vaktsineerimisel eesmärgiks seatud 70 protsendi piir on Järvamaa täiskasvanud elanikkonna seas ületatud. Praeguses olukorras, kus Eesti on kõrgeima nakatumisega riik Euroopas, ei saa sellega aga rahul olla. Nii on maakondade vaktsineerimise koordinaatorid seadnud uue eesmärgi jõuda 80 protsendini täiskasvanud elanikkonnast. Järvamaa piirkonna vaktsineerimise koordinaator Maire Raidvere ütles, et selle nädala alguse statistilise seisu järgi ületas maakond täiskasvanud elanikkonna vähemalt ühekordse vaktsineeritusega 70 protsendi piiri. «Kolmapäeva hommiku seisuga on Järvamaal vaktsineeritud täiskasvanuid vähemalt ühe doosiga 71,9 protsenti ehk 17 527 inimest,» täpsustas ta.

* Aasta lõpuks ehitatakse transpordiameti tellimusel välja paarisajameetrine kergliiklustee jupp Peetri aleviku südames, mis teeb oluliselt ohutumaks laste koolitee, kuid kärbib autode parkimisruumi kiriku väravas.

* Paide linna koalitsioonilepingu järgi kuulub üks abilinnapea ametikoht Reformierakonnale. Erakonna teatel pidi sellele kohale asuma Järvamaa kutsehariduskeskuse arenguspetsialist Valev Väljaots. Teisipäeva hommikul teatas Väljaots, et tema abilinnapea kohta siiski vastu ei võta. «Head sõbrad. Annan teada, et otsustasin loobuda kandideerimast abilinnapea kohale. Kuna võtan asju südamega ja südamesse, siis tegelen edasi sellega, millest tunnen rohkem rõõmu,» kirjutas Väljaots sotsiaalmeedias.

* Paide muusika- ja teatrimaja sõlmib lähipäevil lepingu hanke võitnud aktsiaseltsiga Comfort, et alustada riigi kriisitoetuse abil saalide ventilatsioonisüsteemide ümberehitust. Paide muusika- ja teatrimaja oli üks neljast Eesti kultuurikorraldajast, kes pälvis suurima, 200 000 euro suuruse toetuse.

* Statistikaameti palgarakenduses on muu huvitava teabe seas kirjas ka meeste ja naiste töötasu erinevus maakondade kaupa. Paraku reedab aasta teise kvartali statistika, et Järvamaa asub palgalõhega suuruse osas maakondade tipus. Kõige suurem on naiste ja meeste palkade erinevus Järvamaal, Harjumaal ja Ida-Virumaal. Järvamaal teenisid mehed aasta teises kvartalis 1465 eurot, seevastu naised pidid leppima 1142 euro suuruse brutopalgaga.

* Konfliktid kodus ja koolis, vägivald ja pahatihti ka meelemürgid on kahjuks mõne noore inimese elu igapäevaosa. Mida teha olukorras, kus probleemse noorega tegelenud psühholoog, sotsiaalpedagoog, lastekaitsja, noorsoopolitseinik ja lapsevanemgi on piltlikult öeldes käed üles tõstnud? Kes peaks selliseid noori aitama?

* Väljendil «sai lüpsta» on teatavasti halb maik juures. See tähendab, et keegi on petta saanud. Aga lüpsmine ja piimandusmuuseum passivad kokku enam kui küll ja kui selles majas lüpsmisest räägitakse, siis ikka eesmärgipäraselt. Nüüd on muuseumis ka kaks omalaadset lüpsipinki, mille abil on võimalik kogeda, et lüpsmine polegi nii lihtne töö. Paar nädalat tagasi sai Imaveres asuv Eesti piimandusmuuseum kaks näitlikku õppevahendit. Veidi ülemõõdulist lüpsipinki meenutavad mustavalgekirju lehma värvi võõbatud ning Juuliks ja Maaliks ristitud omamoodi lüpsiagregaadid on muuseumi pere peas mõnda aega küpsenud idee lõpptulemus.