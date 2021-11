Järva vald ulatab abikäe haridusteelt ja tööturult eemale jäänud noortele

Äsja on alanud noortegarantii tugisüsteemi viies seire, mille käigus võtab Järva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitse spetsialist Inge Jasner ühendust potentsiaalselt abivajavate noortega, et välja selgitada noorte abivajadus ning asuda muresid üheskoos lahendama, et noori taas kooli või tööle aidata.

Kokku on selliseid potentsiaalselt abivajavaid noori 11 306, kellega omavalitsuse noortega töötav spetsialist hakkab ühendust võtma, et vajadusel aidata neil naasta haridus- või tööellu. See on hetkel eriti oluline, sest COVID-kriisi tulemusel tõusis mullu nende noorte osakaal 10%-ni.