Kaelushiir tikub majja

Hiiri, kes end inimesele naabriks pressivad, on mitut liiki. Kui esimene hiir on lõksu jäänud, saab tabatud allüürniku liigi kindlaks määrata.

Ühtlaselt halli kasuka ja lühema sabaga on koduhiir, kes elab inimese juures või läheduses aasta ringi. Närib seepi ja küünlaid, kui paremat saada pole. Ehitab riideräbalaist ja paberitükkidest aita või puuriida vahele pesi. Poetab pabulaid igale poole, kus liigub. Märgistab uriini ja muskusnäärmega valdusi, nii et vänge hiirehais on kaugele tunda. Koduhiir on väike, kuid tüütu ja tülikas inimkaasleja.