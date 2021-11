Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tervise arengu instituudi tervishoiutöötajate palgauuringust selgub, et tervishoiutöötajate keskmine tunnipalk suurenes tänavu kõikides suuremates ametigruppides. Erand polnud ka Järvamaa. Järvamaal on arstide põhipalk 2648 eurot, koos lisatasudega 3147 eurot. Õendustöötajate põhipalk on 1558 eurot, koos lisatasudega 2015 eurot. Hooldajad teenivad 937 eurot, koos lisatasudega lausa 1734 eurot.

* Üle Eesti tuntud ja hinnatud kergejõustikutreener Leonhard Soom tähistas reede õhtul Türil Vaksali kohvikus järjekordse tähtsa verstapostini jõudmist oma elus. Täitunud on 75 eluaastat ning see oli hea põhjus kutsuda kokku kunagised kasvandikud, koostööparnerid, sõbrad ja tuttavad.

* Möödunud nädalal veeti Paide kunstmurustaadioni kõrval seisnud vanadest kunstmururullidest kümme Järva-Jaani. Taaskasutatav muru hakkab katma muuseumide keskuse hoovil asuva kuursaali põrandat. Järva-Jaani vanatehnikaentusiast Ivar Kärner ütles, et vana kombainikuur on kordategemisel. «Ka põrandat tuleb veel täita ja tasandada, enne kui kunstmuru saab sinna lahti rullida,» märkis ta. Mõte seisneb Kärneri selgitusel selles, et 400ruutmeetrine kuur tehakse korda ja iga päev hakkavad seal seisma muuseumi omal jõul liikuvad eksponaadid. «Kui kuursaali on vaja mõne peo või ürituse korraldamiseks, siis paneme võtmest masinad käima, ajame välja ja korralik suurt saalipind ongi olemas,» lausus ta.