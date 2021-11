Nõuanded ohutuks santimiseks

Mis oleks, kui riputaks poestendile ja tänavalaternatele sildid, et mardid-kadrid ootavad kohtumist kindlal kellaajal suure kase all? Nii saab harjutada igaüks kommiviset annikotti ja avastada endas peituva talendi. Või laulad hoopis naabri akna all? Las ta siis üllatub, et serenaadi üürgava kavaleri asemel on end sandid üles rivistanud!