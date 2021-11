Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnapea Priit Värk tegi ettepaneku, et avalikus sektoris töötamiseks peaks vaktsineerimine olema kohustuslik. Kui see ettepanek ei leia vabariigi valitsuses heakskiitu, siis loodab Värk, et siinsete elanike kaitseks peavad edaspidi vähemalt kõik omavalitsuste töötajad olema vaktsineeritud.

* Tänapäeval peaks olema enesestmõistetav, et kaamerasilmad jälgivad meie tegevust peaaegu igal sammul. Ajaga on kaasas käinud ka Eesti politsei, kes on umbes aasta jagu kasutanud rinnas kantavaid vormikaameraid. Need filmivad olukordi ja juhtumeid, kuid inimesed kipuvad ära unustama, et nad jäävad videole. Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu ütles, et kahtlemata on vormikaamerate kasutegur suur, sest nende vahendusel leiavad süüteod tõendust. «Olukorrad, kus muidu oleks inimese sõna politseiniku sõna vastu ning tõe väljaselgitamiseks kuluks hulga aega ja paberimäärimist, on nüüd videosalvestiste abil hõlpsalt lahendatavad,» selgitas ta. Toomsalu ütlust mööda võtab patrulli minevatest politseinikest üks endale vormikaamera alati kaasa ja kinnitab rinda.