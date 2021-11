Alates esmaspäevast on need numbrid siseruumides peetava ürituse puhul kuni 1000 ja õueürituse puhul kuni 2000 inimest.

"Iseenesest sellise mahuga üritusi praegu väga toimumas ei olegi. Kultuuriministeeriumi kinnitusel on piirangu mõte see, et suuri üritusi praegu korraldada ei olegi mõistlik," üles peaminister Kaja Kallas neljapäeval valitsuse pressibriifil.