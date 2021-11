Eestis on tuvastatud kaks gripijuhtumit

Terviseameti gripikeskuse spetsialisti Eliisa Metsoja sõnul pöördus eelmisel nädalal ägedate respiratoorsete viirusnakkuste tõttu arstide poole 6175 inimest, millest 36% moodustavad lapsed. „Kõige enam registreeritud pöördumisi on Tallinnas, Tartumaal, Viljandimaal, Raplamaal, Pärnumaal ja Ida-Virumaal,“ selgitas ta. Eelmisel nädalal ei kinnitatud laboratoorselt ühtegi gripiviiruse juhtu.

Metsoja tuletab meelde, et gripiviirust saab ennetada vaktsineerimisega. „Eelmisel hooajal oli elanikkonna seas kokkupuude gripiviirusega minimaalne, mistõttu on uue hooaja alguseks vaktsineerimata inimesed viiruse suhtes vastuvõtlikud,“ selgitas ta. Metsoja lisas, et COVID-19 vastu vaktsineerimise hõlmatuse kasvu tõttu hakkasid riigid järkjärgult karme piiranguid leevendama, mis soodustab respiratoorsete viiruste levikut. „Kuna tulev hooaeg võib tulla karm, soovitab Terviseamet ennast ja oma lähedasi gripi vastu vaktsineerida,“ rääkis ta.