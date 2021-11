Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Reedel kogunes Paide linnavolikogu esimesele istungile, et valida endale esimees. Koalitsiooni kuuluvad valimisliit Paide – Inimeste linn, Keskerakond ja Reformierakond esitasid volikogu esimehe kandidaadiks Tarmo Aldi Reformierakonnast. Opositsioon esitas volikogu esimehe kandidaadiks Mihhail Feštšini Isamaast. Salajasel hääletamisel sai Alt 11 ja Feštšin kaheksa häält. Volikogu esimehe saamiseks peab kandidaat saama vähemalt 12 voliniku toetuse. Kuna seda kumbki kandidaat ei saanud, kuulutati välja järgmine valimisvoor samade kandidaatide vahel. Koalitsioonile oli see tulemus külm dušš, sest istungist osa võtnud 12 koalitsiooni saadikust jättis üks Aldile hääle andmata.

* Paide suurima kaupluse Coopi Maksimarketi juurdeehitus on ostjaile mõnda aega meelehärmi valmistanud ning pikisilmi oodatakse uue ja poole suurema kauplusepinna valmimist. Paraku pole kõik läinud päris nii, nagu algselt loodeti. Nüüdseks on selge, et jõuludeks uuele pinnale veel ei kolita.