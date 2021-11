Peamiselt liigitatakse isiksuseomadused viide suurde gruppi ehk nn Suurde Viisikusse – ekstravertsus, neurootilisus, avatus, sotsiaalsus ja meelekindlus – ning iga grupi sees saab omakorda eristada paljusid spetsiifilisemad omadusi. Uuringu kaasjuhi Edinburghi ülikooli psühholoogia kaasprofessor René Mõttuse sõnul ootab suurem osas isiksuseomadustega seotud geenidest ja elukogemustest veel avastamist, kindel on aga see, et neid on tohutult ning iga isiksuseomaduse puhul on need seosed suuresti isemoodi. Seega on läbimurde saavutamiseks vaja just selliseid suuri ja põhjalikke uuringuid, nagu geenivaramu isiksuseuuring. Samuti võimaldab see uuring senisest täpsemalt kaardistada, kuidas isiksuseomadused avalduvad tervises.