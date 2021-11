Koroonaosakond on haigla üks turvalisemaid kohti, kui vaid järgitakse kõiki ohutusnõudeid. FOTO: Sander Ilvest

15. novembri hommikuse seisuga on haiglas 544 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 430 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 317 ehk 73,7% on vaktsineerimata ja 113 ehk 26,3% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.