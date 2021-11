Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kaitseliidu 103. aastapäeva tähistamine Paides kulmineerus laupäeva õhtul mälestusjumalateenistusega Püha Risti kirikus, kus tunnustati suvise võidupüha paraadi korraldusel silma paistnud inimesi ja organisatsioone ning kontserdi andis Paide meeskoor. Mälestusteenistusel jutlust pidanud peapiiskop Urmas Viilma pöördus ajalukku ja meenutas, et kaitseliidu asutamine langes päevale, kui lõppes esimene maailmasõda. See oli organisatsiooni loomise ajendiks ja tõi Euroopas maailmakaardile kaheksa uut riiki. Oma jutluses rääkis peapiiskop muuhulgas, et ühel vabadussõja mälestussambal on vabadussõjas osalenud ja Eesti vabaduse eest langenud mehi nimetatud kangelasteks, kes auga lahinguis langenud. «Kangelased on need, kes soovivad ja suudavad kaitsta oma peret, oma kodu, oma maad ja rahvast, aga ligimesearmastusele toetudes ka ligimest. Agressioon ja toores jõud ei ole kangelase tunnused. Tõelised kangelased on need, kes kaitsevad rahu ja «põhiseadusega maksma pandud riigikorda», nagu me oleme oma tõotuses kaitseliitlastena lubanud,» sõnas Viilma.