Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Koolides on õpilased ja õpetajad end testinud üle kahe nädala. Selle ajaga on selgeks saanud, et ettevõtmine on end igati õigustanud, sest haiguskahtlusega inimeste varajane avastamine on koroonaviiruse levikule pidurit tõmmanud ja andnud kooliperedele turvatunnet.

Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo ütles, et testimised on läinud hästi ja on avastatud mitu haiguskahtlusega õpilast. «See ei tähenda, et nad kõik ka haiged oleksid. Meie koolil on mitu kogemust valepositiivsete testidega, sest oleme valikuvõimaluse suurendamiseks pakkunud ka süljetesti tegemist,» selgitas ta.

Just süljetestid kipuvad Kivisoo tähelepanekut mööda olema need, mis annavad valepositiivseid tulemusi. «Nimelt ei tohi enne seda testi tund aega süüa, juua ega ka nätsu närida. Hommikul kooli tulles võivad lapsed olla selle unustanud ja siis ongi mõnikord kiirtestil kaks triipu,» põhjendas ta.

Koeru keskkooli direktor Jaan Kabin ütles, et õpilased võtavad koolis testimist juba tavapärase tegevusena. «Suurem osa saab aru, miks seda on vaja teha, ega leia tikuga nina kõditamises midagi iseäralikku,» sõnas ta.

Kabin märkis, et kodudesse pole kool kiirteste saatnud, sest õpilaste kottides võib testidega kõike juhtuda ja see oleks kokkuvõttes palju tülikam kui väike hetk, mis testimisele koolis kulub. «Meil pole valepositiivseid kiirteste seni olnud ja kõik kahtlused on saanud PCR-testiga kinnituse,» lisas ta.

Küll tõstis Kabin esile asjaolu, et testimine on toonud kooli turvatunde. Olles testitud, ei pea õpilased ja õpetajad igal sammul kartma, et nende seas võib olla mõni nakkusohtlik isik, kes teised karantiini olukorda seab.

Haridus- ja teadusministeerium on seisukohal, et kiirtestimist jätkavad koolid vähemalt veebruarini. Edasine sõltub sellest, milline on olukord ja kuidas koroonaviirus levib.

*Veidi rohkem kui nädala pärast, 30. novembril näeb Väätsa rahvamajal jälle jõulumeelseid vaateaknaid. Viiendat aastat järjest, kui täpne olla.

Ettevõtmise üks algatajaid, Lauri Läänemets, selgitas, et kui eelmistel aastatel on nad heade toetajate abiga Hooandja vahendusel kogunud nii 1000–1500 eurot, siis tänavu on seatud eesmärk saada kokku 2500 eurot.

Läänemets sõnas, et olgu selleks katki läinud mootorid või valgusketid, siis alati tuleb teatud üldkulutusi teha, kuid sel korral on küsitav summa tavapärasest suurem ennekõike kahel põhjusel.

«Üks põhjus on see, et Väätsa rahvamaja oli renoveerimisel ja me igale poole kinnitusteks auke puurida ei saa. Nii võtsime juba eelmisel aastal vaateakende tegemisel kasutusele puidust karkassid, mis andis aknale sügavust ja võimaldab lahendada kinnitusprobleemid, seega laseb inimeste fantaasial kõrgemalt lennata. Samuti tuleb nüüd teatud mootorilahendused ringi teha,» selgitas ta.