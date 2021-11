Koroonaviiruse leviku riskitase alanes punaselt oranži

Hoolimata nakatumise langusest võrreldes eelmiste nädalatega on Eestis endiselt tegemist kõrge koroonaviiruse leviku ohuga. 7 päeva keskmisena nakatub päevas 838 inimest. Vastavalt riskimaatriksile püsib ohutase kõrge, kui 7 päeva keskmisena nakatub päevas 600-1000 inimest. 7 päeva keskmisena hospitaliseeritakse Eestis 42,29 inimest. Mõlemad näitajad püsivad langustrendis. Langustrendis püsib ka 7 päeva keskmine koroonaviirusest põhjustatud surmade arv, mis on praegu 9,1 inimest. Samuti langeb üle 60 aastaste inimeste nakatumise tase, 7 päeva keskmisena nakatub selles vanuserühmas 160,4 inimest. Juhitaval hingamisel viibivate COVID-19 patsientide arv on tänase päeva seisuga 24 inimest.