Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Keiti Tätte sattus kodust sedavõrd kaugele tööle mõneti juhuslikult. Jättis kõrgkoolijärgse suve endale kettagolfi tarvis ja otseselt tööd ei otsinudki, kuid töö jõudis ise temani. «Maaülikooli arstidelt küsiti, kas lõpetanute seas on suurloomaarsti pakkuda, ja nii ma Järvamaale jõudsin. Mulle hakkas siin meeldima, kohapeal oli toetav kolleeg ja kuigi oleksin tööd leidnud ka kodule lähemal, siis tol hetkel ei tundunudki üle tunnine sõiduaeg väga pikk,» meenutab ta.

Paari kuu pärast pakib Keiti Tätte tööasjad kokku ja pühendub profisportlase karjäärile. Tema südame on vallutanud kettagolf, kus tuleb võimalikult väheste visetega lendav taldrik korvi lennutada, oli aastaid talle tähtis hobi, mille puhul ta osavõtu-, sõidu- ja majutuskulusid eriti ei lugenud. Nüüd lähiajal saab see sportmäng tema uueks elukutseks.

Keiti Tätte on seda meelt, et hea füüsiline vorm võib, aga ei pruugi alati olla tugevaks mängijaks saamise üks eeldus. «Hea vorm annab kindlasti palju juurde, aga kui vaadata näiteks Ameerika Ühendriikide tippmängijaid, siis seal on ka erandeid,» teab Tätte öelda.

Kuid just Ameerika on kettagolfi mängumeka. Seal on juba mõnda aega tegusid teinud Eesti esimene naisprofisportlane sel alal Kristin Tattar ja sinna suundub praeguste plaanide järgi juba veebruaris ka Keiti Tätte. «See, et minust saab elukutseline mängija, tundub siiani pisut uskumatu,» ütleb ta. «Arvan, et selle kõige taga on osaliselt ikka juhuste kokkulangevus.»

Kui tagasihoidlikkus kõrvale jätta, siis on ka Tätte seda meelt, et tal jäi selja taha väga hea hooaeg ja just see andiski elumuutvaks sammuks kindlust.

*Eesti Rotaxi Minimaxi klassi parimale sõitjale Marko Leotootsile meeldib adrenaliin, mida tehnikasport pakub. Ta on üks viimastest, kes ala Järvamaal elus hoiab ning üha kiiremate aegade ja säravaimate tulemuste poole püüdleb.

Kardispordis on Marko meelest kõige lahedam sõitudest saadav hea emotsioon ja adrenaliin. «Kiirus ja võistlusmoment annavad sellist energiat, et seda on raske kirjeldada. Seda muidugi juhul, kui ikka hästi ka läheb,» ütles ta.

Samas ei eitanud Marko, et võistlustega käib kaasas teatud annus hirmu. «Tahan alati parimat ning siis hakkangi mõnikord üle mõtlema ja pabistama. Mitte teiste võistlejate, vaid iseenda pärast. Kardan, et teen mingi lolli vea,» selgitas ta. Seega tuleb sportlasel rajal võidelda peale konkurentide ka iseenda ja oma tunnetega.

*Sel sügisel esimest korda Türi vallavolikogusse kandideerinud Sten Perillus tegi 159 häälega silmad ette nii mõnelegi staažikale poliitikule. Kogu Järvamaal kõige noorem volikogu liige Perillus (21) selgitas Järva Teatajale, mis teda poliitikasse tõmbas ja millised on volinikuna tema eesmärgid.