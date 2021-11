„Viljakate päevade lugemine ning katkestatud vahekord kuuluvad pigem meetodite hulka, mida meie esiemad rasestumise vastu kasutasid. Tänapäeva mõistes on need ebatõhusad ning ei sobi neile, kes kindlasti ei soovi rasedaks jääda ning valiksid rasestumise korral abordi,“ ütleb Seksuaaltervise Nõuandla arst dr Nele-Triin Lott.

Dr Loti sõnul on tänaseks välja arvutatud, et viljakate päevade lugemise meetodi puhul jääb rasedaks aasta jooksul 100-st naisest 2 kuni 25 ning katkestatud vahekorra meetodi puhul 6 kuni 17 naist. „Sealjuures päevade lugemise meetod ei sobi nendele naistele, kellel on väga ebaregulaarne tsükkel, mistõttu neil niinimetatud ohutuid päevi praktiliselt ei olegi või on väga vähe. Katkestatud vahekord jällegi ei ole aus partneri suhtes, kes peab olema pidevalt pinges, et ta jõuaks õigel ajal oma peenise tupest eemale tõmmata.“

Kui looduslikku meetodit siiski kasutada, tasuks kindlasti kokku leppida partneriga, mida teha juhul, kui jäädakse rasedaks. „Kui valik oleks raseduse katkestamine, tuleks kindlasti eelistada tänapäevaseid tõhusaid rasestumisvastaseid meetodeid,“ räägib dr Lott.

Kõige tõhusam meetod pakub 99 protsenti kaitset

Kaasaegsete rasestumisvastased meetodite valik on lai – kondoomid, pillid, plaaster, emakasisesed spiraalid, tuperõngas, rasestumisvastased implantaadid. Kõige tõhusam neist pakub 99 protsenti kaitset. „Ei ole olemas 100 protsenti tõhusat, odavat, ohutut, kõrvaltoimeteta ja taaspöörduva toimega rasestumisvastast meetodit. Kõigist nimetatud meetoditest on kõige tõhusama rasestumisvastase kaitsega hormonaalne emakasisene vahend ehk spiraal,“ ütleb dr. Lott.

Sealjuures märgib doktor, et üks väga levinud müüt rasestumisvastaste vahendite kohta, mida sageli räägitakse, on see, et spiraal sobib vaid sünnitanud naisele. „Tegelikult sobivad emakasisesed vahendid ehk spiraalid nii sünnitanud kui ka sünnitamata naisele. Ja kõige tõhusama kaitsega on emakasisesed hormonaalsed meetodid, mida saavad kasutada nii sünnitanud kui ka sünnitamata naised kas siis kolmeks või viieks aastaks paigaldatuna.“

Kondoom tagab parima kaitse sugulisel teel levivate haiguste eest

Kui partnereid on mitu või nad vahetuvad sageli, tasuks lisaks rasestumise vastasele kaitsele hoida end ka sugulisel teel levivate haiguste eest. Sellises olukorras inimestele sobib kõige paremini kondoom, mis pakub vajalikku kaitset nii rasestumise kui ka paljude sugulisel teel levivate haiguste eest.

Päris kõikide sugulisel teel levivate haiguste eest kondoom siiski ei kaitse. „On olemas mõned viirused, mille suhtes kondoom 100 protsenti kaitset ei anna. Nendeks on herpesviirus, mis sugulisel teel üle kandub, ja inimese papilloomiviirus. Inimese papilloomiviirus on äärmiselt levinud viirus seksuaalselt aktiivsete inimeste seas. Umbes 80 protsenti puutub sellega oma elu jooksul kokku. Ja selle viiruse suhtes on võimalik ennast vaktsineerida. 12-aastased tüdrukud saavad Eesti riigi poolt tasuta vaktsiini, vanemad, nii noormehed kui neiud, saavad ennast vaktsineerida oma rahakoti peal,“ selgitab dr Lott.

Kuni ei ole veel püsipartnerini jõudnud, kellega soovitakse oma elu jagada, on arsti sõnul parim kaitse topeltkaitse. „Sellisel juhul soovitame kasutada mõnda tõhusat rasestumisvastast meetodit koos kondoomiga. Samuti julgustame noori alati, kui nad on uut suhet alustamas, tulla koos partneriga ja lasta end kontrollida sugulisel teel levivate haiguste vastu,“ räägib Seksuaaltervise Nõuandla arst.

Tänavune rasestumisvastaste vahendite päev tõi fookusesse COVID-19 väljakutsed

Septembri lõpus tähistati maailmas rasestumisvastaste vahendite päeva, mis sel aastal keskendus pandeemiaperioodi mõjudele, millega noored ja naised üle kogu maailma on viimase pooleteise aasta jooksul kokku on puutunud – alates piiratud ligipääsust arsti visiidile kuni rasestumisvastaste vahendite väljakirjutamise aja pikenemiseni. Vähem naisi sai nõu rasestumisvastaste vahendite kasutamise kohta. Naistel, kes soovisid rasestumist vältida, tekkis raskusi, kuidas panna spiraal, saada retsept tablettide soetamiseks, kuidas saada konsultatsiooni kõige usaldusväärsema ja ohutuma ning sobivaima rasestumisvastase meetodi kohta. Lisaks puutuvad arstid kokku sellega, et senisest laiemalt on hakanud levima rasestumisega seotud müüdid.