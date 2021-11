Lähipäevil tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab veidi lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15 m/s, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, rannikul tuleb kuni +4 kraadi, pärast keskööd temperatuur tõuseb. Päeval pilvisus hõreneb ning Virumaal ja Peipsi ääres võib veidi lörtsi või vihma sadada. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 18 m/s, õhtul nõrgeneb. Sooja on 3-7 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves üksikute selgimistega ilm. Kohati, peamiselt rannikualadel, sajab vähest vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-8 m/s, pärast keskööd tugevneb, hommikul lõuna- ja edelatuul 5-10, saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, Lääne- ja Lõuna-Eestis 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves ilm. Ennelõunal sajab enamasti rannikualadel, pärastlõunal ka sisemaal laialdaselt vihma. Puhub valdavalt edelatuul 5-11, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 4-8 kraadi.