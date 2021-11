Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Järvamaa ühistranspordi keskuse (JÜTK) juhikonkursi ajal levinud kuuldused, et favoriit uue tegevjuhi otsingutel on praegune juhatuse liige ja Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp, leidsid kinnitust. Konkursi tähtajaks esitas kandideerimisavalduse viis inimest, kellest vestlusele kutsuti kolm.

JÜTKi juhatuse esimehe Jüri Ellram ütles, et kandidaatide seast osutus tugevaimaks Urmas Kupp, kes on organisatsiooni juhatuse liikmena tööga hästi kursis ega vaja suuremat sisseelamisaega. «Paar väljastpoolt maakonda pärit kandideerijat olid meie jaoks ilmselgelt üle kvalifitseeritud, üks suisa doktori kraadiga ja samas ilma ühistranspordi korralduse kogemuseta,» täpsustas Ellram. «Üks kandideerijatest ütles palganumbrit kuuldes, et kustutage minu avaldus ära.»

Urmas Kupp ütles, et kandideerimise ja oluliselt tasuvamast tööst vallavalitsuses loobumise üks põhjus oli ebakindlus lähenenud valimiste ja poliitiliste muutuste ees. «Selle reedega annan asjad Türi vallavalitsuses üle ja järgmisest esmaspäevast hakkan JÜTKis tööle,» lausus ta.

*Laupäeva hilisõhtul leidsid Eesti metsloomaühingu Tallinna vabatahtlikud Katrin Idla ja Marek Strandberg juhuslikult Koigi asula lähedalt teepervelt händkaku, kes oli silmanähtavalt vigastatud. Olgugi et teelistel polnud kavas Paidesse tulla, püüdsid nad suursuguse sulelise kinni ja sõidutasid Paidesse kakkudega sina peal oleva kaastöötaja Virge Võsujala juurde.

Virge Võsujala ütlust mööda juhtub nende ühingus sageli, et vabatahtlike teele jäävad hätta sattunud loomad ja linnud. Võib-olla on asi ka selles, et enamik tavainimesi lihtsalt ei oska abivajajaid märgata, kuid nende metsloomade ja -lindude abistamisega iga päev tegelejad tunnevad kriitilise olukorra ära.

Nii said ka Idla ja Strandberg kohe aru, et tee ääres kössitava kakuga pole kõik korras. Neil tuli tegutseda kiiresti, sest tavaliselt poevad linnud inimeste lähenedes kohe okste alla või kuhugi risu sisse peitu ning sealt hirmunud lindu kätte saada ilma, et ta end veel rohkem ei vigastaks, on juba keerulisem. Õnneks said nad händkaku enne putku panekut kätte ja jõudsid temaga Paidesse.

Võsujalg ütles, et nägi kohe, et peale veritseva noka on kakul ka jalaluu murdunud. «Küll aga oli hea meel näha, et trauma polnud nii tõsine, et oleks jalas närvid läbi lõiganud. Ta liigutas siiski küüniseid ja püüdis nendega haarata,» lausus ta.

*Eelmisel nädalal kuulutas Türi spordiklubide liit avatuks Türi linna servas Saunametsas asuva uue matkaraja. Rada on 4,45 kilomeetrit pikk ja algab Türi raudteejaama juurest. Sügisel niideti Saunametsa sisse käiguteed, suurematele kraavidele meisterdati sillad ja kogu raja ulatusse paigaldati teeviidad. Rada hoitakse lahti ka talvel.

Türi spordiklubide liidu juhatuse esimees Paul Poopuu selgitas, et Saunamets on ju suur metsamassiiv, mis hakkab Türi külje alt pihta ning läheb põhimõtteliselt välja Vändrasse ja kaugemalegi.

Saunametsas on varasemast ajast sees mitu metsateed ja -rada. Ka on seal suhteliselt käidavaid sihte ja kraaviääri. Need me uue matkaraja tegemisel ära kasutasimegi ning juba eelmisel sügisel ja talvel oli seal ring sees. Tänavu käisime raja üle, uuendasime paari silda ja lisasime viidad. Tegutsesime põhimõttel, et uut matkarada oleks võimalik ka pikendada.

Nendel radadel on kunagi Türi metsajooksu ja rattakrossi etappe tehtud. See on tõsiselt mõnus vahelduva maastikuga mets, kus märjemad tihnikud asenduvad kõrgemate kohtade ja ilusa männimetsaga.