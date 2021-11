Eelmise nädalaga lisandus kaks gripijuhtu

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Eliisa Metsoja sõnul veel gripiviiruse levikust rääkida ei saa. „Praegu registreeritakse vaid üksikuid gripiviirusega seotud haigestumisi. Hooaja algusest on lisandunud neli A-gripiviirust,“ rääkis ta. Kolme proovi täpsel määratlemisel on tegemist olnud A gripiviiruse alatüübiga H3N2.

„Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel on gripi aktiivsus kogu Euroopa piirkonnas praegu madal,“ sõnas Metsoja ja lisas, et püsivat gripiviiruse levikut ei täheldata veel üheski riigi, kuid üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte registreeritakse pea kõikjal. Tuvastatud on nii A- kui ka B-gripiviirust. „Seda, millised gripiviirused võiks hakata käesoleval hooajal domineerima, veel öelda ei saa, kuna kinnitatud viiruste arv ei ole prognooside tegemiseks piisav,“ selgitas spetsialist.